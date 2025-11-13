Володимир Кириченко

Італійський тенісист друга ракетка світу Яннік Сіннер знову стане лідером рейтингу АТР за підсумками сезону-2025, якщо виграє всі матчі на Підсумковому турнірі АТР, включаючи фінал.

Карлосу Алькарасу у свою чергу потрібно програти у всіх іграх, що залишилися на турнірі.

Якщо іспанець сьогодні, 13 листопада, поступиться у матчі групового етапу турніру в Туріні Лоренцо Музетті, але виграє в 1/2 фіналу, то його буде визнано лідером чоловічого Туру за підсумками цього року.

Вчора, 12 листопада, боротьба за лідерство у рейтингу АТР продовжилася після того, як Сіннер вийшов у плей-офф Підсумкового чемпіонату з першого місця.

Матч Алькараса та Музетті розпочнеться сьогодні, 13 листопада, не раніше 21:30 за Києвом.