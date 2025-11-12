Сіннер переміг Звєрєва і вийшов у півфінал Підсумкового турніру ATP-2025
Італійський тенісист здобув звитягу у двох сетах
32 хвилини тому
Фото: Getty Images
Італійський тенісист Яннік Сіннер (2 ATP) здобув переконливу перемогу над німцем Олександром Звєрєвим (3 ATP) у матчі Підсумкового турніру ATP-2025 у Турині.
Поєдинок завершився з рахунком 6:4, 6:3 на користь Сіннера, який завдяки цій перемозі гарантував собі вихід у півфінал.
Матч тривав 1 годину 36 хвилин. Італієць зробив 12 ейсів, реалізував два брейкпойнти з чотирьох і не допустив жодної подвійної помилки. Звєрєв відповів шістьма подачами навиліт, однак не зміг використати жоден із семи шансів на брейк.
Музетті переміг де Мінора на Підсумковому турнірі.