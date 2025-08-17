Карлос Алькарас після перемоги над Алєксандером Зверєвим висловився про фінальний матч турніру серії Masters у Цинциннаті з Янніком Сіннером. Слова іспанця наводить btu.org.ua:

Ніколи не легко грати проти когось, коли знаєш, що він почувається не на всі 100%. Це ще важче, коли мова про Сашу, такого чудового хлопця поза кортом, із яким у мене дуже хороші стосунки. Було складно. Думаю, що на початку матчу ми обидва показували хороший теніс, але раптом його самопочуття погіршилось, і я зосередився на тому, як він почувається, замість того, щоб думати про себе та грати добре. Це була дуже важка ситуація для мене, і я лише бажаю йому всього найкращого.

Щодо фіналу, то я з нетерпінням чекаю на нову зустріч із Сіннером. Завдяки йому я демонструю свій найкращий теніс. Для вболівальників чудово спостерігати за нашими матчами. Ми змушуємо один одного йти до межі можливостей і даруємо справді красивий теніс. Я готовий прийняти цей виклик. Я готовий подивитися, що зробив неправильно в останньому матчі на Wimbledon, і спробувати вдосконалити гру для фіналу в понеділок. Завтра в мене вихідний. Я спробую трохи покращити свій теніс, щоб бути готовим на 100% і психологічно, і тактично, щоб все працювало бездоганно. Завтра буде дуже хороший день, і я з нетерпінням чекаю на понеділок.