Соболєва виступить у кваліфікації US Open-2025
Основний турнір мейджора стартує 24 серпня
9 хвилин тому
Анастасія Соболєва / Фото - Yahoo
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (№237 WTA) повідомила, що зіграє у кваліфікації US Open-2025.
«Я зіграю у кваліфікації US Open. Дякую, всім хто переживав і рахував разом зі мною.
Калькулятори можна поки відкласти, але ненадовго».
Кваліфікація американського мейджора стартує 18 серпня. Основний турнір пройде з 24 серпня по 7 вересня.
Нагадаємо, Вінус Вільямс отримала уайлд-кард на US Open-2025.
Поділитись