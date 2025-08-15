Українська тенісистка Анастасія Соболєва (№237 WTA) повідомила, що зіграє у кваліфікації US Open-2025.

«Я зіграю у кваліфікації US Open. Дякую, всім хто переживав і рахував разом зі мною.

Калькулятори можна поки відкласти, але ненадовго».