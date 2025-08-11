Алькарас: «Хочу змусити суперників страждати»
Іспанець заявив, що буде грати максимально агресивно
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
П'ятиразовий чемпіон Grand Slam іспанський тенісист Карлос Алькарас прагне грати ще агресивніше та змушувати суперників помилятися, використовуючи швидкі умови корту на свою користь.
Мені хочеться продовжувати грати максимально агресивно. Тут дуже швидкі умови, тож якщо є можливість атакувати раніше, усе виходить значно краще. Я хочу змушувати суперників страждати, але водночас із кожним матчем почуватися все впевненіше. Цей турнір — неймовірний, люди тут чудові. Хотілося б провести ще більше матчів і щодня відчувати, що я граю все краще.
