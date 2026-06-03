Володимир Кириченко

Нейтральна тенісистка з російським паспортом Мірра Андрєєва (№8 WTA) для АР прокоментувала майбутній матч з українкою Мартою Костюк (№15 WTA) у півфіналі Roland Garros-2026.

«Для мене не має значення, з ким я граю. Я намагаюся грати саме проти м’яча, який летить до мене. Зазвичай для мене не має значення, проти кого граю, тому намагаюся повністю зосередитися на грі та на ігровому плані».

Тенісистки втретє в кар’єрі зустрінуться між собою на турнірах WTA: до цього Марта двічі перемагала – у чвертьфіналі Брісбена-2026 (7:6 (7). 6:3) й у фіналі Мадриду-2026 (6:3, 7:5).

Нейтральна тенісистка у чвертьфіналі обіграла Сорану Кирстю (№18 WTA), а Костюк – Еліну Світоліну (№7 WTA).

Зазначимо, що Марта стала першою в історії українкою у півфіналі Grand Slam й має 17-матчеву переможну серію на ґрунті.