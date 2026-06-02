Українська тенісистка Еліна Світоліна (7 WTA) прокоментувала результат історичного чвертьфінального матчу Відкритого чемпіонату Франції проти співвітчизниці Марти Костюк (15 WTA).

На післяматчевій пресконференції тенісистка відзначила високий рівень гри суперниці та назвала ключовий фактор, який визначив переможницю зустрічі в Парижі.

Рівень матчу був дуже високим. У тенісі бувають моменти, коли гра змінює напрямок. Для мене таким став третій сет. Але всі компліменти Марті — вона показала дуже сильний теніс.

На початку матчу я не дуже добре увійшла в гру, але потім ми демонстрували якісний теніс, проводили хороші розіграші. Мені здається, що в третьому сеті вона стала діяти агресивніше, і це було головною різницею між нами. Також вона краще подавала у вирішальні моменти.