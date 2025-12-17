Анісімова – переможниця у номінації «Прогрес року» за версією WTA, Бенчич – «Повернення року»
«Новачок року» – 19-річна представниця Канади
близько 2 годин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті оголосила імена переможниць у щорічній премії WTA Awards.
«Гравчиня року» – нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко (№1 WTA). Вона виграла 4 титули та здобула 63 перемоги.
«Прогрес року» – Аманда Анісімова (№4 WTA). Американка дійшла до п’яти фіналів, вигравши перші титули WTA 1000 у кар’єрі в Досі та Пекіні, а також вийшла у фінали турнірів Grand Slam на Wimbledon та US Open.
«Повернення року» – Белінда Бенчич (№11 WTA). Швейцарка взяла паузу у вересні 2023 року для народження дочки Белли. Вона повернулася у Nур на початку року. Белінда вперше дійшла до півфіналу Wimbledon і завершила сезон, вигравши свій 10-й титул на рівні WTA 500 у Токіо.
«Новачок року» – Вікторія Мбоко (№18 WTA). 19-річна представниця Канади розпочала сезон за межами топ-300 і завершила його на 18-му місці.
«Дует року» – Катержина Сінякова з Чехії та Тейлор Таунсенд зі США.