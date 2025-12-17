Володимир Кириченко

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті оголосила імена переможниць у щорічній премії WTA Awards.

«Гравчиня року» – нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко (№1 WTA). Вона виграла 4 титули та здобула 63 перемоги.

«Прогрес року» – Аманда Анісімова (№4 WTA). Американка дійшла до п’яти фіналів, вигравши перші титули WTA 1000 у кар’єрі в Досі та Пекіні, а також вийшла у фінали турнірів Grand Slam на Wimbledon та US Open.

«Повернення року» – Белінда Бенчич (№11 WTA). Швейцарка взяла паузу у вересні 2023 року для народження дочки Белли. Вона повернулася у Nур на початку року. Белінда вперше дійшла до півфіналу Wimbledon і завершила сезон, вигравши свій 10-й титул на рівні WTA 500 у Токіо.

«Новачок року» – Вікторія Мбоко (№18 WTA). 19-річна представниця Канади розпочала сезон за межами топ-300 і завершила його на 18-му місці.

«Дует року» – Катержина Сінякова з Чехії та Тейлор Таунсенд зі США.

