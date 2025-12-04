Українка Подрез програла у другому раунді турніра WTA 125 в Анже
Вероніка поступилася представниці Угорщини
близько 3 годин тому
Вероніка Подрез / Фото - БТУ
Українська тенісистка Вероніка Подрез (№301 WTA) завершила виступ в основній сітці турніру WTA 125 в Анже.
У другому раунді українка з рахунком 1:6, 1:6 програла представниці Угорщини Антонії Ружич (№78 WTA).
Матч тривав 55 хвилин. За цей час 18-річна українка жодного разу не подала навиліт, не допускала подвійних помилок, реалізувала 1/2 брейк-пойнт.
Вероніка вдруге в кар’єрі виступила на рівні турніру WTA 125 – саме в Анже здобула дебютну перемогу в основі.
Нагадаємо, українка Олександра Олійникова не змогла вийти до чвертьфіналу Challenger.
