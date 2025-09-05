Володимир Кириченко

Американська тенісистка Аманда Анісімова (WTA, 9) вийшла у фінал Відкритого чемпіонату США-2025.

У 1/2-й турніру вона з рахунком 6:7, 7:6, 6:3 обіграла японку Наомі Осаку (WTA, 24).

Матч тривав 2 години 5 хвилин. За цей час Осака виконала 15 подач навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала п'ять із дев'яти брейк-пойнтів. На рахунку Аманди сім ейсів, шість подвійних помилок та шість реалізованих брейк-пойнтів із 13 можливих.

Анісімова у фіналі US Open зіграє з першою ракеткою світу білоруською тенісисткою Аріною Соболенко, яка в 1/2 обіграла американку Джесіку Пегулу.

Відкритий чемпіонат США відбувається з 24 серпня по 6 вересня. Загальний призовий фонд турніру становить $90 млн.