Переможниця Wimbledon-2023 світу чеська тенісистка Маркета Вондроушова (WTA, 60) знялася з Відкритого чемпіонату США-2025 через травму, яку вона отримала на тренуванні.
У чвертьфіналі мейджора вона мала зустрітися з триразовою чемпіонкою турнірів Великого шолома, лідером світового рейтингу Аріною Соболенко.
За вихід у фінал турніру Соболенко зіграє із четвертою ракеткою світу американкою Джесікою Пегулою.
Нагадаємо, Соболенко є чинною чемпіонкою US Open. У минулорічному фіналі вона обіграла Пегулу. Матчі основної сітки турніру відбуваються з 24 серпня до 6 вересня.
Нагадаэмо, Пегула обіграла Крейчикову у чвертьфіналі US Open-2025.
