Володимир Кириченко

Нейтральна тенісистка із білоруським паспортом Аріна Соболенко вийшла у фінал Відкритого чемпіонату США-2025.

У півфіналі турніру вона обіграла американку Джесіку Пегулу з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.

Матч тривав 2 години 5 хвилин. За цей час Соболенко виконала вісім подач навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала три з семи брейк-пойнтів. На рахунку Пегули три ейси, чотири подвійні помилки і два реалізовані брейк-пойнти з семи можливих.

Соболенко у фіналі US Open зіграє з переможницею пари Наомі Осака (Японія) – Аманда Анісімова (США).

Відкритий чемпіонат США відбувається з 24 серпня по 6 вересня. Загальний призовий фонд турніру становить $90 млн. Чинною переможницею турніру є Соболенко.

Раніше визначилися всі півфінальні пари US Open-2025 у чоловічому одиночному розряді.