Соболенко обіграла Пегулу і вийшла у фінал US Open-2025
Перша ракетка світу – за крок від титулу
близько 2 годин тому
Нейтральна тенісистка із білоруським паспортом Аріна Соболенко вийшла у фінал Відкритого чемпіонату США-2025.
У півфіналі турніру вона обіграла американку Джесіку Пегулу з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.
Матч тривав 2 години 5 хвилин. За цей час Соболенко виконала вісім подач навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала три з семи брейк-пойнтів. На рахунку Пегули три ейси, чотири подвійні помилки і два реалізовані брейк-пойнти з семи можливих.
Соболенко у фіналі US Open зіграє з переможницею пари Наомі Осака (Японія) – Аманда Анісімова (США).
Відкритий чемпіонат США відбувається з 24 серпня по 6 вересня. Загальний призовий фонд турніру становить $90 млн. Чинною переможницею турніру є Соболенко.
