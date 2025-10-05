Денис Сєдашов

Американська тенісистка Аманда Анісімова (4 WTA) стала чемпіонкою турніру категорії WTA 1000 у Пекіні.

У фіналі 24-річна спортсменка здолала чешку Лінду Носкову (27 WTA) з рахунком 6:0, 2:6, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин.

За матч Анісімова виконала шість подач навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала п’ять із восьми брейк-пойнтів.

Носкова відповіла трьома ейсами, шість разів помилилася на подачі та використала два з шести шансів на брейк.

Для Анісімової це четвертий титул WTA у кар’єрі й уже другий у 2025 році — раніше вона тріумфувала на турнірі в Досі.

