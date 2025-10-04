Снігур поступилася росіянці у півфіналі змагань у Словаччині
Українка програла у трьох сетах
29 хвилин тому
Українська тенісистка Дар’я Снігур (184 WTA) зупинилася за крок від виходу у фінал турніру ITF W75 у Братиславі.
У півфінальному матчі у трьох сетах поступилася росіянці аліні корнєєвій (191 WTA) — 6:1, 6:7 (3:7), 1:6. Матч тривав 1 годину 42 хвилини.
Дар'я зазнала третьої поразки в матчах проти корнєєвої. У фіналі росіянка зустрінеться з Луцією Гавлічковою.
