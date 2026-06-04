Визначилися півфіналісти Roland Garros-2026 у чоловічому одиночному розряді
Другий сіяний мейджора зіграє проти 20-річного чеха
близько 2 годин томуПідписатися в
У середу, 3 червня, у Парижі продовжився Roland Garros-2026 серед чоловіків.
У рамках ігрового дня відбулися матчі чвертьфінальної стадії, за результатами яких стали відомі імена тенісистів, які зіграють в 1/2 турніру.
Пропонуємо ознайомитись зі списком сформованих півфінальних пар Відкритого чемпіонату Франції.
Теніс. Roland Garros-2026, чоловіки. Пари 1/2 фіналу:
Маттео Арнальді (Італія) – Флавіо Коболлі (Італія, 10);
Якуб Меншик (Чехія, 26) – Олександр Звєрєв (Німеччина, 2).
Чинним переможцем Відкритого чемпіонату Франції є іспанець Карлос Алькарас, який не бере участі у поточному турнірі.
Нагадаємо, Соболенко з ганьбою вилетіла з Roland Garros, програвши вирішальний сет 0:6.
Матеріали по темі
Андрєєва – про матч з Костюк на Roland Garros: «Для мене не має значення, з ким я граю»
близько 21 години тому