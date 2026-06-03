Стала відома перша пара півфіналістів чоловічого Roland Garros-2026
27-а ракетка світу зіграє проти олімпійського чемпіона
близько 1 години томуПідписатися в
27-а ракетка світу чеський тенісист Якуб Меншик у чвертьфіналі Roland Garros-2026 обіграв бразильця Жоао Фонсеку (АТР, 30) і вийшов у півфінал турніру в Парижі.
Матч тривав 2 години 47 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).
За цей час Меншик подав навиліт 11 разів, зробив чотири подвійні помилки та зумів реалізувати 5 брейк-пойнтів із 21 заробленого. Фонсека зробив шість ейсів, припустився також чотирьох подвійних помилок і реалізував два брейк-пойнти з п'яти.
У півфіналі Меншик зіграє з третьою ракеткою світу представником Німеччини Олександром Звєрєвим.
Нагадаємо, Костюк у трьох сетах здолала Світоліну і вийшла до півфіналу Roland Garros.
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