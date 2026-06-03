Денис Сєдашов

Лідерка світового тенісного рейтингу аріна сабалєнко завершила виступи на Roland Garros-2026 на стадії чвертьфіналу. Представниця білорусі поступилася 23-й ракетці світу діані шнайдер із рахунком 6:3, 5:7, 0:6.

Матч тривав 2 години 14 хвилин. У другому сеті сабалєнко вела в рахунку 5:3, проте після цього програла десять геймів поспіль. Зазначимо, що білоруска вперше з лютого 2024 року програла партію з рахунком 0:6 (тоді це сталося в Дубаї у грі проти хорватки Донни Векич).

За час поєдинку сабаленко виконала два ейси, припустилася трьох подвійних помилок та реалізувала 4 з 5 брейк-поїнтів. шнайдер один раз подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та використала 7 із 20 брейк-поїнтів.

У півфіналі Відкритого чемпіонату Франції шнайдер зустрінеться з польською тенісисткою Майєю Хваліньською.

Нагадаємо, Roland Garros — 2026 триває в Парижі з 24 травня по 6 червня.

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