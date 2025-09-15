ATP оприлюднила оновлений рейтинг. Сачко наблизився до топ-200
У топ-10 – без змін
6 хвилин тому
Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) оновила рейтинг найкращих тенісистів світу.
Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на 14 сходинок і тепер посідає 210-те місце. Олег Приходько піднявся на один рядок (328), а В’ячеслав Бєлінський — одразу на п’ять (373).
У першій десятці змін не відбулося — світовим лідером залишається іспанець Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР
1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 11540
2. Яннік Сіннер (Італія) – 10780
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 5930
4. Новак Джокович (Сербія) – 4830
5. Тейлор Фріц (США) – 4675
6. Бен Шелтон (США) – 4280
7. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3690
8. Алекс де Мінор (Австралія) – 3545
9. Лоренцо Музетті (Італія) – 3505
10. карен хачанов (-) – 3280
…
210. Віталій Сачко (Україна, +14) – 261
328. Олег Приходько (Україна, +1) – 157
373. В’ячеслав Бєлінський (Україна, +5) – 132
