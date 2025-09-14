Урсу поступився у півфіналі кваліфікації Challenger у Франції
Українець програв десятому сіяному відбору
9 хвилин тому
Фото: btu.org.ua
Вадим Урсу (ATP, 502) у півфіналі кваліфікації турніру серії Challenger у французькому Сен-Тропе поступився десятому сіяному Луці Потенці (ATP, 422) 4:6, 6:7 (7).
За 2 години на корті українець 14 разів подав навиліт, реалізував 2 брейк-поінти з восьми та 8 разів помилився при подачі. Італієць зробив 2 ейси, 3 брейки та одну «подвійну». Це була перша офіційна зустріч тенісистів.
Нагадаємо, що збірна України вийшла до плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса.
Поділитись