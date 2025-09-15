Збірна України провела у Китаї тренування перед чвертьфіналом Кубка Біллі Джин Кінг
У 1/4 фіналу турніру українки зустрінуться з національною командою Іспанії
8 хвилин тому
Фото: Svitolina Foundation
Жіноча збірна України з тенісу прибула до Китаю, де відбудеться матч чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Українки у Шеньчжені провели тренування напередодні зустріччю з Іспанією у складі Еліни Світоліної, Марти Костюк та Людмили Кіченок. Відзначимо, що зустріч Іспанія – Україна відбудеться 17 вересня.
Нагадаємо, що чоловіча збірна України вийшла до плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса.
