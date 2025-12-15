ATP змінює правила гри за екстремальної спеки
Тенісисти зможуть брати додаткові перерви на охолодження
близько 1 години тому
Рада директорів Асоціації тенісистів-професіоналів затвердила нове правило щодо гри в умовах спеки, яке набуде чинності з сезону 2026 року. Про це повідомив журналіст Парса Нематі.
Згідно з оновленими вимогами, у матчах будуть запроваджені спеціальні перерви на охолодження. За запитом будь-якого з тенісистів після другого сету дозволятиметься 10-хвилинна пауза, а у разі якщо температура повітря перевищить 32,2 градуса за Цельсієм, матчі підлягатимуть призупиненню.
