Чергова російська тенісистка змінила спортивне громодянство
близько 2 годин тому
Поліна Кудерметова / Фото - ITF
92-а ракетка світу російська тенісистка Поліна Кудерметова представлена під прапором Узбекистану на офіційному сайті Міжнародної федерації тенісу (ITF).
Офіційного оголошення про зміну спортивного громадянства на даний момент не було.
Раніше стало відомо, що громадянство змінили три російські тенісистки: Камілла Рахімова та Марія Тимофєєва представлятимуть Узбекистан, а Анастасія Потапова – Австрію.
На початку грудня Кудерметова не змогла вийти до чвертьфіналу турніру категорії WTA-125 у Анжі (Франція). У другому колі вона зазнала поразки від німкені Анни-Лени Фрідзам (193-й номер рейтингу) з рахунком 3:6, 6:1, 2:6.
Нагадаємо, українка Ангеліна Калініна виграла турнір WTA 125 у Ліможі.
