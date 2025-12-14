Світоліна зазнала поразки на виставковому турнірі у Франції
Українка програла Єлені-Габріелі Русе
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 14) зазнала поразки на виставковому командному турнірі у Бур-де-Пеажі, Франція.
Українка програла у трьох сетах румунській тенісистці Єлені-Габріелі Русе (WTA 88) — 6:1, 4:6, 1:6.
Наступного тижня Світоліна візьме участь у виставковому командному турнірі в Індії разом із Мартою Костюк.
