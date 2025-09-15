Перша ракетка іспанок Паула Бадоса поділилися очікуваннями від чвертьфінального матчу Фіналу Кубка Біллі Джин Кінг проти України та зізналася, що для неї цей турнір має особливе значення після тривалої паузи. Слова наводить btu.org.ua.

Останні кілька місяців були складними для мене. Я щаслива, що повернулася на корти, і з кожним днем почуваюся дедалі краще. Повертатися після травми ніколи не буває легко. Я чудово почуваюся в команді — на таких змаганнях важлива атмосфера та командний дух.

Ми з нетерпінням чекаємо на середу. Це буде складний матч, але ми теж сильна команда. Любимо змагатися за країну, за команду. Для мене головне — залишатися здоровою й зіграти якомога більше матчів. Я лише починаю свій камбек і вже думаю про сезон-2026, адже цей сезон добігає кінця.