Денис Сєдашов

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас (36 АТР) зізнався, що серйозно замислювався над завершенням кар’єри після проблем зі спиною, які переслідували його в сезоні-2025.

За словами спортсмена, постійний біль змусив його по-іншому подивитися на майбутнє у професійному спорті. Слова наводить Tennis.com.

Протягом року були моменти, коли я запитував себе, навіщо взагалі це роблю і чому змушую своє тіло терпіти такий біль. Для спортсмена це надзвичайно важко, особливо коли біль не минає і постійно повертається. Після поразки на US Open я справді злякався — через проблеми зі спиною два дні не міг ходити. У такі моменти починаєш серйозно переосмислювати свою кар’єру. Стефанос Ціціпас

