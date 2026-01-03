Денис Сєдашов

Американський тенісист Тейлор Фріц (6 АТР) на пресконференції зізнався, що через проблеми з коліном може взяти паузу у виступах.

Перед стартом сезону 2026 року Фріц проходив курс відновлення після ушкодження сухожилля коліна, однак реабілітація досі не завершена.

Я майже всю передсезонну підготовку провів, відновлюючись після проблем із сухожиллям коліна, однак це процес, який займає багато місяців. Я не міг грати на повну, бо намагаюся не перевантажувати себе. Буде складно набирати очки та вигравати матчі, поєднуючи це з контролем болю в коліні. Я спробую виступати й паралельно продовжувати реабілітацію під час поїздок, але якщо за кілька місяців це не дасть результату, доведеться повністю зупинитися й вирішити проблему. Тейлор Фріц

