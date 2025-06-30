Михайло Цирук

У понеділок, 30 червня, Україна стартує на Вімблдоні-2025. Стартує в особі найкращої тенісистки Еліни Світоліної, яка вже після 13:00 розпочне свій поєдинок першого кола проти представниці Угорщини Анни Бондар. Пропонуємо до вашої уваги анонс протистояння.

Головна надія України

В основній сітці цьогорічного Вімблдону наша країна буде представлена лише чотирма тенісистками. Для мейджорів останніх років це справді дуже мало, але таке життя: Дарʼя Снігур та Олександра Олійникова не змогли подолати кваліфікацію, а Ангеліна Калініна не візьме участь в турнірі через травму.

Тож в одиночному розряді, окрім Світоліної, будемо вболівати за Марту Костюк, Даяну Ястремську та Юлію Стародубцеву. Проте три з чотирьох українок проведуть свої поєдинки у вівторок, тож спочатку зосередьмося саме на Еліні.

Перша ракетка України та 13-й номер світового рейтингу є величезною фавориткою протистояння, у її перемозі не сумнівається ніхто. Воно й не дивно: володарка 18 титулів WTA востаннє не долала перше коло на Вімблдоні ще у далекому 2018 році. Відтоді Світоліна виступила на турнірі чотири рази, з яких двічі дісталася до півфіналу та одного разу - до 1/4. Тож лондонський мейджор справді можна вважати одним з коронних та улюблених турнірів українки.

Цього сезону Еліна провела лише два матчі на траві, діставшись до другого кола турніру в Бад-Гомбурзі. Для порівняння, інша представниця України, Даяна Ястремська, встигла зіграти аж 8 таких поєдинків, а Юлія Стародубцева - шість. Втім, навряд чи для тенісистки з таким досвідом це може стати якоюсь проблемою, тим паче в матчі проти далеко не найсильнішої суперниці.

Анна Бондар, яка також провела цього року лише два поєдинки на траві, подібних досягнень й близько немає. Зараз вона є 75 ракеткою світу, і за свою карʼєру ніколи не підіймалася вище за 50 позицію. До своїх 28 років угорка встигла назбирати лише трохи більш як 2 млн доларів призових, у той час, як показник на два роки старшої Світоліної уже перевалив за 25 млн.

Титули WTA Бондар має лише в парному розряді, а на турнірах серії Грендслем вона ніколи не діставалася далі за друге коло. Що ж до Вімблдону, то тут вона взагалі ніколи не долала перше коло, тож сподіватимемося на те, що не зробить цього й за підсумками протистояння зі Світоліною.

Порівняти поточну форму тенісисток досить важко, адже Світоліна та Бондар виступають на турнірах кардинально різного рівня. Українка після чвертьфіналу Ролан Гаррос провела лише два поєдинки, тоді як її суперниця дійшла до фіналу турніру в Барі, проте це був турнір рівня WTA 125, тож вважати його результати показовими дуже важко. Знаємо одне: українка точно сильніша за угорку, і тепер має спокійно підтвердити це на корті.

Очні зустрічі

Єдиний в історії поєдинок Світоліної та Бондар відбувся зовсім недавно - у другому колі цьогорічного Роллан Гаррос, де саме українська тенісистка відправила угорку додому. Попри те, що Еліна здобула перемогу у двох сетах, обидва видалися дуже непростими - 7:6; 7:5, і це має стати для нас нагадуванням про те, що недооцінювати цю суперницю все ж не варто.

Що далі?

Зважаючи на те, що Еліна Світоліна є величезною фавориткою протистояння, можна дозволити собі зазирнути в майбутнє та пригадати, хто може стати її суперницею в другому колі. Там на найрейтинговішу з українок може чекати переможниця матчу між “корінною” француженкою Варварою Грачовою та безпрапорною кваліфаєркою з Білорусі Олександрою Соснович. І одну, й іншу, безперечно, треба проходити, однак перед цим необхідно зробити перший крок, який, сподіваємося, буде вдалим та впевненим.

У матеріалі використані фото Getty Images