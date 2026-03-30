Володимир Кириченко

Український тенісист В’ячеслав Бєлінський (№367 ATP) став чемпіоном турніру серії ITF M15 у хорватському місті Опатія.

22-річний українець отримав на турнірі перший номер посіву та дійшов до фіналу, програвши лише один сет у чвертьфінальному матчі проти португальця Франсішку Роші (№774 ATP) – (4) 6:7, 6:3, 7:6 (3).

У фінальному матчі ґрунтового турніру Бєлінський у двох сетах обіграв італійця Габріеле Босіо (№950 АТР) – 7:5, 6:4.

В’ячеслав не виконав жодної подачі навиліт, припустився 4 подвійних помилок та реалізував 7 брейк-пойнтів.

Завдяки цій перемозі В’ячеслав Бєлінський здобув свій 10-й титул в кар’єрі на турнірах серії ITF в одиночному розряді та 19-й загалом.

Також для українця це перший трофей в одиночному розряді з серпня минулого року, коли Бєлінський переміг на турнірі ITF М15 у Польщі.

Нагадаємо, українка Дар'я Снігур стала чемпіонкою турніру у Словенії.