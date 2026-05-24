Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (15 WTA) прокоментувала свій поєдинок проти ексросіянки Оксани Селехмєтьєвої на Roland Garros-2026, зазначивши, що гра далася їй вкрай важко на тлі емоційного шоку від чергового масованого удару росії по Україні. Слова наводить ВТУ.

Одразу після поєдинку Марта зізналася, що через переживання за батьків ледве стримувала емоції перед виходом на корт:

Я неймовірно пишаюся собою. Гадаю, це був один із найважчих матчів у моїй кар’єрі. За 100 метрів від будинку моїх батьків ракета зруйнувала будівлю. Це був дуже важкий ранок для мене. Я не знала, як цей матч складеться для мене, не знала, як я з цим впораюся. Частину ранку я просто плакала. Я не хочу говорити про себе. Звісно, я дуже рада, що пройшла до другого раунду, але всі мої думки і все моє серце сьогодні з народом України. Дуже дякую, що прийшли. Слава Україні! Марта Костюк

