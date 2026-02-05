Олег Шумейко

Олександра Олійникова прокоментувала перемогу у чвертьфіналі турніру WTA250 у румунській Клуж-Напоці над четвертою сіяною Ван Сіньюй. Українку цитує btu.org.ua:

Я дуже-дуже щаслива. І я не знаю, мені зараз дійсно важко описати те, що я відчуваю. Але для мене так важливо бути тут, грати за свою країну і відчувати таку велику підтримку. Так що так, я дуже вдячна всім людям тут і... так, я дійсно сподіваюся побачити вас і в півфіналі. Я дійсно хочу бачити вас усіх тут, як ви приходите підтримати. Тож дякую вам велике. Так, мені дуже шкода, у мене просто стільки емоцій, що я забула, як розмовляти

Ми розуміємо, не хвилюйся. Сьогодні ти відіграла 20 із 22 брейкпоїнтів. Фактично ти виграла майже всі гейми з «більше-менше». Я знаю, що ти зараз нервуєш, але як думаєш, що стало ключем до перемоги над четвертою сіяною турніру?

Я не знала цієї статистики, але... не знаю. Я приїхала з країни, де йде війна, і ти не знаєш, що принесе завтрашній день. Так що, так, для мене це дуже важливо. Думаю, в такі складні часи в моїй країні я навчилася насолоджуватися кожним моментом у тенісі. І, так, певною мірою я дійсно святкую саму гру. Я роблю це заради спорту, заради тенісу.

І, думаю, ключ не тільки сьогодні, а загалом у тому прогресі, якого я досягла, – у тому, що я просто навчилася... для мене перестало бути настільки важливим, виграю я чи програю. Звичайно, я рада перемогам. Це багато для мене означає, але це не найголовніше. Тож я навчилася бути в моменті, і, ймовірно, саме так я проводжу цей сезон і попередній сезон, який був для мене надзвичайно успішним. Ось і все.

І ще одне коротке запитання. Розкажи нам про ті малюнки (наліпки), здається, кажанів на твоєму обличчі й, здається, у тебе ще були квіти на Australian Open. Яка історія стоїть за цим?

Насправді це, знову ж таки, своєрідне святкування гри для мене. Коли я була на US Open, я випадково побачила це в якомусь магазині. І мені спала на думку ідея: вау, чому б не зробити так на матчі? Але для цього турніру це особливе, тому що він тематичний, і для мене було мрією зіграти тут. Я була заявлена на цей турнір ще минулого року, але навіть не потрапила до кваліфікації. Тож для мене дуже багато значить грати тут, зокрема через сам турнір.

Нагадаємо, що напередодні до чвертьфіналу змагань у Румунії вийшла Дар’я Снігур.