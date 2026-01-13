Чоловік Світоліної після завершення кар’єри планує працювати у фінансовій сфері
38-річний француз також хоче проводити більше часу з донькою Скай
40 хвилин тому
Французький тенісист Гаель Монфіс (110 ATP) поділився планами на сезон 2026 року, а також розповів, чим займатиметься після завершення професійної кар’єри.
За словами 38-річного спортсмена, календар наступного сезону буде обмеженим. Слова наводить ASB Classic.
Поки що думаю, можливо, поїхати до Південної Америки після Австралії, а далі буде небагато турнірів. Париж [Roland Garros] буде найважливішим. Якщо зможу зіграти у США, це буде чудово, я люблю турніри в Індіан-Веллсі та Miami Open. Потім US Open і Монте-Карло. Можливо, загалом близько 12 турнірів, якщо пощастить.
Монфіс також зазначив, що вже має чітке бачення свого життя після тенісу та не планує залишатися у постійних роз’їздах.
Я працюватиму у фінансовій сфері. Моя дружина [Еліна Світоліна] продовжить грати в теніс. Я буду вдома з донькою. Думаю, я не подорожуватиму багато, тож у мене буде пауза від тенісу.
