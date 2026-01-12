Канадський тенісист Мілош Раонич оголосив про завершення професійної карʼєри.

«Настав час, я йду з тенісу. Це момент, про який ти знаєш, що він колись настане, але якось ніколи не відчуваєш себе готовим до нього. Я готовий як ніколи раніше. Теніс був моєю любов’ю і захопленням протягом більшої частини мого життя.

Я був найщасливішою людиною, яка змогла реалізувати свої мрії. Я міг щодня приходити на тренування і зосереджуватися лише на тому, щоб ставати кращим, дивлячись, куди це мене приведе, і граючи в гру, з якою я познайомився у віці 8 років завдяки чистій випадковості. Якось це стало моєю єдиною одержимістю і дитинством, а потім стало моєю професією і життям.

Що далі? Я не збираюся сповільнюватися. Попереду ще так багато життя, і я так само мотивований і спраглий, як і в 2011 році, коли я прорвався в турі. Я докладу таких самих зусиль і інтенсивності до наступного завдання. Якщо я зможу досягти такої ж майстерності, як у тенісі, просто намагаючись ставати кращим щодня – подивимося, куди це мене приведе».