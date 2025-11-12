Оже-Альяссім пройшов Бена Шелтона в драматичному матчі на Підсумковому турнірі АТР-2025
Канадець здобув звитягу у трьох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Канадець Фелікс Оже-Альяссім (8 АТР) переміг американця Бена Шелтона (5 АТР) на Підсумковому турнірі ATP-2025 у Турині (Італія) з рахунком — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.
Поєдинок тривав 2 години 26 хвилин. Оже-Альяссім виконав 9 ейсів, допустив одну подвійна помилку і реалізував 2 брейк-пойнти з 7 можливих. Шелтон відповів 7 ейсами, зробив 3 подвійні помилки та реалізував 2 брейк-пойнти з 3 можливих.
