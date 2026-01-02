Друга ракетка України Марта Костюк в інтерв’ю glavcom.ua висловився про виступи у Турі у сезоні-2025:

Я б оцінила свій рік достатньо добре. Я знаю, що зробила все, що могла, і моя команда так само виклалася на максимум. Ми відчуваємо прогрес – і це найголовніше. Тому для мене цінні всі перемоги – усе має значення.

У всіх турнірах, де я виступала, я демонструвала достатньо стабільний теніс, і для мене це одне з важливих досягнень року. Стан здоров’я також значно покращився.

Якщо ж дивитися виключно на результати, то у 2024 році вони були яскравішими, особливо в першій половині сезону. Але для мене все рухається планово й спокійно. Я намагаюся дотримуватися принципу: «тихіше їдеш – далі будеш».