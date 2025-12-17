Команда Світоліної обіграла команду Костюк на старті World Tennis League
Перша ракетка України дві здолала Марту
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна (14 WTA) здобула перемогу над співвітчизницею Мартою Костюк (26 WTA) у матчі Світової тенісної ліги (WTL), яка триває в індійському Бангалорі.
Поєдинок тривав 45 хвилин. Впродовж зустрічі Світоліна не виконала жодного ейсу, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала три з семи брейк-пойнтів. Костюк також завершила матч без подач навиліт, допустила чотири подвійні помилки та змогла використати два з семи шансів на брейк.
World Tennis League 2025
Еліна Світоліна (Яструби) — Марта Костюк (Коршуни) 7:5
Із загальним рахунком Яструби здобули перемогу над Коршунами — 25:21.
Еліна Світоліна/Маая Реватхі - Марта Костюк/Анкіта Райна 7:5
Еліна Світоліна - Марта Костюк 7:5
Денис Шаповалов/Юкі Бхамбрі - Дхакшінесвар Суреш/Нік Кіріос 4:6
Денис Шаповалов - Дхакшінесвар Суреш 7:5
