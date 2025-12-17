Володимир Кириченко

Українські тенісистки Марта Костюк (№26 WTA) та Даяна Ястремська (№27 WTA) візьмуть участь в турнірі WTA 500 в Аделаїді.

Федерація тенісу Австралії (Tennis Australia) на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на турніри ATP 250 та WTA 500 в Аделаїді, які пройдуть з 12 по 17 січня 2026 року.

До заявки на жіночий турнір потрапили дві українські тенісистки – Костюк та Ястремська.

У 2025 році Костюк виступила на турнірі в Аделаїді, але завершила боротьбу вже після стартового матчу, поступившись американці Ешлін Крюгер.

Для Даяни цей старт стане першим в Аделаїді з 2020 року. Тоді українка дійшла до фіналу, де програла першій сіяній австралійці Ешлі Барті.

Раніше стало відомо, що Костюк та Ястремська заявилися на турнір WTA 500 в австралійському Брісбені, матчі якого будуть зіграні з 4 по 11 січня 2026-го.

Нагадаємо, що 18 січня розпочнеться основний раунд змагань на першому у сезоні-2026 турнірі серії Grand Slam – Australian Open.