Іспанія обіграла Німеччину і вийшла у фінал Кубка Девіса-2025
У вирішальному матчі іспанці зустрінуться з італійцями
близько 14 годин тому
Фото: Getty Images
Іспанські тенісисти Марсель Гранольєрс та Педро Мартінес-Портеро вивели збірну Іспанії у фінал Кубка Девіса-2025.
У вирішальному парному поєдинку півфіналу вони обіграли німців Кевіна Кравіца та Тіма Пюца у трьох сетах — 6:2, 3:6, 6:3.
Отже, Іспанія перемогла Німеччину з рахунком 2-1.
У фіналі іспанська команда зустрінеться зі збірною Італії.
Італія втретє поспіль вийшла у фінал Кубка Девіса.
