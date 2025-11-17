Сіннер випередив Алькараса за призовими: оприлюднено рейтинг сезону
Італієць завершив рік з понад 19 мільйонами доларів призових
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Друга ракетка світу Яннік Сіннер випередив лідера рейтингу Карлоса Алькараса більш ніж на 300 тисяч доларів за сумою призових, зароблених на турнірах ATP.
Обидва тенісисти відірвалися від найближчого переслідувача — третьої ракетки світу Алєксандра Звєрєва, який отримав втричі менше.
ТОП-5 за призовими на ATP у 2025 році:
Яннік Сіннер (Італія) — $19 120 641
Карлос Алькарас (Іспанія) — $18 803 427
Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — $6 060 174
Тейлор Фріц (США) — $5 474 728
Фелікс Оже-Альяссим (Канада) — $5 262 350
