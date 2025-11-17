Денис Сєдашов

Друга ракетка світу Яннік Сіннер випередив лідера рейтингу Карлоса Алькараса більш ніж на 300 тисяч доларів за сумою призових, зароблених на турнірах ATP.

Обидва тенісисти відірвалися від найближчого переслідувача — третьої ракетки світу Алєксандра Звєрєва, який отримав втричі менше.

ТОП-5 за призовими на ATP у 2025 році:

Яннік Сіннер (Італія) — $19 120 641

Карлос Алькарас (Іспанія) — $18 803 427

Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — $6 060 174

Тейлор Фріц (США) — $5 474 728

Фелікс Оже-Альяссим (Канада) — $5 262 350

