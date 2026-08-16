Снігур вибула з турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Українка програла у трьох сетах Медісон Кіз
Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 45) завершила виступи на хардовому турнірі категорії WTA 1000, що триває в Цинциннаті (США).
У матчі 1/32 фіналу українка у запеклій боротьбі програла 24-й ракетці світу Медісон Кіз зі США. Зустріч тривала 2 години 8 хвилин і завершилася у трьох сетах — 6:4, 3:6, 3:6.
Вигравши перший сет, Снігур не змогла втримати перевагу, дозволивши американці перехопити ініціативу та довести матч до перемоги.
Наступним стартом для Дар'ї Снігур стане останній у сезоні турнір серії Grand Slam — US Open, який розпочнеться 30 серпня.
Програла господарці. Українка Калініна не змогла пробитися у третє коло турніру в Цинциннаті.
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