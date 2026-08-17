Світоліна у божевільному матчі обіграла Валентову на «тисячнику» в Цинциннаті
Еліна у другому сеті відіграла сім матчболів
Еліна Світоліна / Фото - United24
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла матч другого раунду на турнірі WTA 1000 в Цинциннаті.
Еліна з рахунком 3:6, 7:6(5), 6:0 перемогла чешку Терезу Валентову (№64 WTA).
Матч тривав 2 години 20 хвилин. За цей час Світоліна виконала 6 подач навиліт, припустилася 4 подвійних помилок.
Еліна відіграла 7 матчболів у другому сеті. На тай-брейку вона відігралася з рахунку 2:5.
Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Валентова у першому колі обіграла Мері Стояну (№130 WTA) з рахунком 6:2, 7:6. Світоліна розпочала турнір з другого раунду.
Світоліна зіграє у третьому колі з китаянкою Ван Сінюй.
Нагадаємо, Дар'я Снігур вибула з турніру WTA 1000 у Цинциннаті.