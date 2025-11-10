Фріц стартував на Підсумковому турнірі із впевненої перемоги над Музетті
Американець здобув звитягу у двох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Американський тенісист Тейлор Фріц (6 АТР) у матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP переміг у двох сетах італійця Лоренцо Музетті (9 АТР) — 6:3, 6:4.
Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину. Фріц подавав навиліт 11 разів, не допустив жодної подвійної помилки та реалізував 2 брейк-пойнти з 12. У Музетті — 5 ейсів, 5 подвійних помилок і жодного реалізованого брейк-пойнта з чотирьох.
Підсумковий чемпіонат ATP триває з 9 по 16 листопада.
