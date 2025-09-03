Олег Гончар

У чвертьфіналі US Open серб Новак Джокович (ATP 7) переміг американця Тейлора Фріца (ATP 4) з рахунком 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Матч тривав 27 хвилин, за які Джокович подав десять ейсів проти дванадцяти у суперника. При цьому, у серба було вісім подвійних помилок, тоді як у Фріца всього п’ять.

Також Новак використав чотири із дев’яти брейків проти двох із тринадцяти у суперника.

Цікаво, що це був одинадцятий матч тенісистів та одинадцята перемога Джоковича.

У півфіналі турніру Джокович зіграє з іспанцем Карлосом Алькарасом. Наразі у цьому веде Новак, у якого п’ять перемог проти чотирьох у суперника.