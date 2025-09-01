Джокович перший в історії за виходами в чвертьфінали турнірів Grand Slam
38-річний серб оформив унікальний рекорд після перемоги над Штруффом
33 хвилини тому
38-річний сербський тенісист Новак Джокович, який є сьомою ракеткою світу, встановив історичний рекорд за чвертьфіналами на мейджорах.
Джокович став першим гравцем, який досяг чвертьфіналу всіх турнірів Grand Slam у дев’яти різних сезонах, повідомляє Opta Sport.
Це досягнення Джокович підкорилось після перемоги в четвертому колі US Open-2025 над німцем Яном-Леннардом Штруффом (ATP 144) з рахунком 6:3, 6:3, 6:2.
У чвертьфіналі Джокович зустрінеться з американцем Тейлором Фріцем (ATP 4).
