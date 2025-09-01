Джоковичу підкорилось унікальне історичне досягнення
Серб став найстаршим тенісистом, який вийшов у чвертьфінали всіх турнірів Grand Slam
близько 2 годин тому
Новак Джокович / Фото: instagram.com/djokernole
Сербський тенісист Новак Джокович встановив історичний рекорд, ставши найстаршим гравцем в історії Відкритої ери, який вийшов у чвертьфінали всіх чотирьох турнірів «Великого шлема» в одиночному розряді за один сезон, повідомляє Opta Ace у X.
Джокович зробив це у віці 38 років і 94 днів.
На US Open-2025 Джокович у 1/8 фіналу впевнено переміг 144-у ракетку світу, німця Яна-Леннарда Штруффа, з рахунком 6:3, 6:3, 6:2. У чвертьфіналі серб зустрінеться з четвертою ракеткою світу, американцем Тейлором Фріцем.
