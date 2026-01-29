Друга ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував майбутній півфінальний матч Australian Open проти Новака Джоковича (ATP 4), який відбудеться 30 січня.

В 1/2 фіналу Джокович пройшов після відмови італійця Лоренцо Музетті (ATP 5), який вів 2:0 за сетами.

Я стежив за цим матчем, і мені дуже шкода Лоренцо. З іншого боку, проти Новака грати дуже важко, особливо у п’ятисетовому форматі — це надзвичайно тривалі матчі. Тож я сподіваюся, що для Лоренцо це не щось надто серйозне, адже починати сезон із травми завжди непросто. Водночас матч проти Джоковича буде дуже важким. Ми добре знаємо один одного, тому буде цікаво подивитися, як ми впораємося з цією ситуацією.

Чи стала перемога над Джоковичем у півфіналі Australian Open-2024 переломним моментом у моїй кар’єрі? Коли ти робиш крок уперед до фіналу Grand Slam і перемагаєш Новака — так, це дещо змінює. Але водночас ти маєш доводити це знову і знову. Це дуже складно. Перемогти Джоковича — один із найважчих викликів у тенісі. Багато речей змінилося, але особисто я залишився таким самим, як і був.