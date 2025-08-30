Джокович вийшов у четверте коло US Open
Новак переграв британця Норрі у чотирьох сетах
19 хвилин тому
Фото: Getty Images
Новак Джокович (ATP, 7) у третьому колі US Open переміг Кемерона Норрі (ATP, 35) 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3.
За майже 3 години на корті серб 18 разів подав навиліт, реалізував 5 брейк-поінтів з тринадцяти та 6 разів помилився при подачі. Британець зробив 9 ейсів, 1 брейк та 4 «подвійні». Це була сьома зустріч тенісистів – Ноле не програв жодного матчу.
Наступним суперником Джоковича стане Ян-Леннард Штруфф.
Раніше до 1/8 фіналу американського Шолому пройшов Карлос Алькарас.
