Джокович розраховує на Вімблдон у гонитві за історією

Новак Джокович вважає, що саме Вімблдон надає йому найкращий шанс перервати домінування молодших суперників і здобути рекордний 25-й титул Великого шолома.

38-річний серб востаннє вигравав мейджор на Відкритому чемпіонаті США у вересні 2023 року. Відтоді Яннік Сіннер і Карлос Алькарас поділили між собою шість титулів Великого шолома.

Можливість зрівнятись з Федерером

На Вімблдоні Джокович також претендує на восьму перемогу в одиночному розряді – це дозволить йому зрівнятись за кількістю титулів з Роджером Федерером.

У першому раунді він зустрінеться з французом Александром Мюллером. Востаннє Джокович двічі поспіль програвав фінали Вімблдону саме Алькарасу.

Джокович: «Вімблдон – це особливе місце»

«Я погоджуся, що Вімблдон – це найкращий шанс. Через результати, які я там показував, через те, як я себе почуваю і як граю саме тут. Я отримую додаткову мотивацію показати найкращий теніс на найвищому рівні».

Італієць Яннік Сіннер (23 роки) та іспанець Карлос Алькарас (22 роки) стали новими лідерами ATP-туру, підтвердивши зміну поколінь у чоловічому тенісі.

Джокович все ще серед фаворитів

Попри нестабільний сезон, Джокович продовжує бути серйозною загрозою для суперників. Його перемога над Алькарасом у чвертьфіналі Australian Open 2025 довела, що він все ще здатен грати на найвищому рівні.

На Roland Garros він поступився Сіннеру у півфіналі, але чинив серйозний опір першій ракетці світу.

Джокович про своє ставлення до гри

«Я завжди полюю за титулами, а не захищаю їх. Я більше не женуся за рейтингом. Я намагаюся грати свій найкращий теніс саме на турнірах Великого шолома – і це не змінилося».