Денис Сєдашов

Сербський тенісист Новак Джокович здобув титул на турнірі ATP-250 в Афінах (Греція), перемігши у фіналі італійця Лоренцо Музетті (9 АТР) з рахунком 4:6, 6:3, 7:5.

Матч тривав 3 години. За цей час Джокович виконав шість ейсів, допустив три подвійні помилки та реалізував 4 з 10 брейк-пойнтів. У свою чергу, Музетті зробив 10 ейсів, три подвійні помилки та реалізував 3 з 9 брейк-пойнтів.

Ця перемога стала для Новака Джоковича 101-м титулом у кар’єрі та другим у сезоні-2025.

