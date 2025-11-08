Рибакіна перемогла лідера світового рейтингу у фіналі Підсумкового турніру WTA-2025
аріна сабалєнко зазнала поразки у двох сетах
39 хвилин тому
Чемпіонка Wimbledon-2022 Єлена Рибакіна (6 WTA) здобула титул на Підсумковому турнірі WTA-2025 в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
У фіналі Рибакіна перемогла білоруську тенісистку аріну сабалєнко. Поєдинок тривав 1 годину 48 хвилин. За цей час Рибакіна виконала 13 ейсів, допустила дві подвійні помилки та реалізувала один брейк-пойнт із шести. У свою чергу, сабалєнко зробила п’ять ейсів, не допустила жодної подвійної помилки, але не змогла реалізувати жодного зі своїх п’яти брейк-пойнтів.
Підсумковий турнір WTA. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Хард.
аріна сабалєнко — Єлєна Рибакіна 3:6, 6:7(0-7)
Це перший у кар’єрі Рибакіної титул Підсумкового чемпіонату WTA.
Швьонтек вперше за чотири роки програла двічі поспіль.