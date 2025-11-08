Денис Сєдашов

Чемпіонка Wimbledon-2022 Єлена Рибакіна (6 WTA) здобула титул на Підсумковому турнірі WTA-2025 в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У фіналі Рибакіна перемогла білоруську тенісистку аріну сабалєнко. Поєдинок тривав 1 годину 48 хвилин. За цей час Рибакіна виконала 13 ейсів, допустила дві подвійні помилки та реалізувала один брейк-пойнт із шести. У свою чергу, сабалєнко зробила п’ять ейсів, не допустила жодної подвійної помилки, але не змогла реалізувати жодного зі своїх п’яти брейк-пойнтів.

Підсумковий турнір WTA. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Хард.

аріна сабалєнко — Єлєна Рибакіна 3:6, 6:7(0-7)

Це перший у кар’єрі Рибакіної титул Підсумкового чемпіонату WTA.

Швьонтек вперше за чотири роки програла двічі поспіль.