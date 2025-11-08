«Ці двоє грають на голову краще за інших». Джокович прокоментував виступи Сіннера та Алькараса
Серб зазначив, що важливо також поважати попередніх чемпіонів
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
П’ята ракетка світу серб Новак Джокович на пресконференції спростував слова про те, що лідери світового рейтингу Яннік Сіннер (1 ATP) та Карлос Алькарас (2 ATP) «підняли теніс на новий рівень».
Я не казав, що вони підняли теніс на новий рівень. Я лише зазначив, що зараз ці двоє грають на голову краще за інших. Саме такий високий рівень гри потрібен у тенісі. Проте важливо також проявляти повагу до Роджера [Федерера], Рафи [Надаля], Енді [Маррея] та мене.
Дива більше не сталось — Сачко не вийшов у фінал турніру в Меці.